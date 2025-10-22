Ella es Antoni Porowski, el influencer por el que corrieron a un trabajador mexicano en CDMX

En el marco de los festejos de Halloween y el Día de Muertos, un confuso y polémico hecho sucedió en la Ciudad de México (CDMX). La mirada quedó puesta sobre el influencer Antony Porowski quien ha sido denunciado públicamente.

Fue precisamente en el Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), en donde el trato hacia un trabajador mexicano por parte del equipo del influencer extranjero causó gran malestar entre los usuarios de las redes sociales.

¿Por qué Antony Porowski es cuestionado?

A través de TikTok, se viralizó un video donde se observa cómo el influencer Antony Porowski y su equipo se encontraban trabajando en las calles del centro histórico. Allí estaban creando algunas imágenes en medio del Desfile de Alebrijes.

Sin embargo, un hecho que generó polémica y es el maltrato que recibió un trabajador mexicano. El ciudadano solo intentaba pasar con su bicicleta por las calles de la capital, pero fue corrido por el staff de Antony Porowski, ya que consideraron que su presencia no coincidía con lo que querían mostrar del evento.

Esta situación ha generado gran malestar entre los internautas que consideran que el accionar del equipo del influencer no fue el correcto. Las críticas no han parado de lloverle.

¿Quién es Antony Porowski?

Tras la viralización del video, la lupa quedó posada sobre Antony Porowski, un presentador de televisión, chef, actor, modelo y también influencer canadiense. Es conocido como un experto en comida y vino, según la serie de Netflix “Queer eye”.

Antony Porowski también ha participado de un musical de Taylor Swift, en la canción “You need to calm down”. Además, es el protagonista de un show de viajes culinarios llamado “No taste like home” y ese podría haber sido el motivo de su visita al país.

De todas maneras, y pese la polémica que ha generado el accionar del staff de trabajo de Antony Porowski, ni él ni su equipo se han pronunciado al respecto.