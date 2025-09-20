Captan supuesto fantasma en una iglesia de Azcapotzalco | VIDEO

En las plataformas digitales se pueden encontrar todo tipo de videos, algunos cómicos, otros de controversia y entre los más populares, los de actividad paranormal. Tal es el caso de un video que se está haciendo viral en la plataforma de TikTok, por la supuesta aparición de un fantasma en una iglesia.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, se captó lo que parecen rezos y lamentos al interior de la Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, la cual se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

¿Cómo fue la aparición del supuesto fantasma?

Lo sorprendente de esta situación, es que se detalló que el lugar estaba solo, ya que en ese momento no había padres, ni se celebraba alguna misa. Este suceso ha comenzado a tomar más fuerza y los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos usuarios se muestran con miedo, mientras que otros no creen en hechos paranormales y buscan una explicación que pueda ser racional, hasta cierto punto.

Entre los comentarios que se pueden leer en las redes sociales, se encuentran los siguientes: “Se escucha como si alguien estuviera llorando”, “Mi jefito contaba que un día presenció un exorcismo en esa iglesia” y “Es más probable que haya actividad paranormal en una iglesia que en un panteón”, solo por mencionar algunos.

Para quienes desconozcan, este lugar fue fundado en 1565, por padres que pertenecían a la Orden de los Dominicos, la Catedral de Azcapotzalco ha logrado vivir algunos momentos que han marcado la historia de la Ciudad de México.

En 1821, el Ejército Trigarante enfrentó a las últimas fuerzas virreinales. Y el templo fue escenario de las primeras peregrinaciones indígenas al Tepeyac en 1532, apenas un año después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe

Ya para el 2019, el lugar fue elevado a Catedral por el Papa Francisco. Algunos han asegurado que este sitio tiene algunos secretos los cuales están en sus muros.

