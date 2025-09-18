Iglesia vacía se vuelve viral tras escucharse lamentos en su interior (VIDEO)

Un nuevo video compartido a través de TikTok ha generado revuelo en las redes sociales. En esta oportunidad, se trata de una tétrica situación captada en una Iglesia situada en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Del interior del lugar se escucharon lamentos y rezos mientras la Iglesia estaba vacía y nadie supo encontrar una explicación lógica a lo acontecido.

El hecho se volvió tendencia luego de ser subido en las redes sociales, donde cientos de internautas han especulado acerca de lo ocurrido. Por supuesto que no faltan las teorías conspirativas y cientos de leyendas de todo tipo al respecto.

¿Por qué el video se volvió viral?

Tras la difusión del video, muchos internautas destacaron que en la escuela que hay al lado también sucede lo mismo. “Se escuchan voces y lamentos de chicos por todos lados”, resaltaron. En ese marco, señalan que en ocasiones las paredes guardan las voces de quienes han pasado por allí.

“Parece como si fuera un lamento eterno en la nada principal”, dice otro de los comentarios, mientras que otros pusieron en duda la credibilidad de este video y aseguran que se trata un audio sacado de una película y puesto sobre las imágenes de la Iglesia para generar miedo e intriga, pero el video se convirtió en viral.

¿Cuál es la historia de la Iglesia del video?

En cuanto a la Iglesia que aparece en el video, se trata de la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, una histórica y hermosa edificación que forma parte de un monasterio dominico que fue construido entre los años 1540 y 1564.

La Catedral de Azcapotzalco, como se la conoce en la actualidad, se reconstruyó luego del terremoto de 1653. Posteriormente, tanto el templo como el monasterio, fueron remodelados con significativas mejoras estructurales para preservar el lugar.

La fachada de la institución presenta dos nichos vacíos. Se presume que alguna vez albergaron efigies de Santo Domingo y San Francisco de Asís. Además, resalta un elaborado retablo en la Capilla del Rosario, del lado izquierdo, y posee techos artesonados, que hoy son muy poco frecuentes en la Ciudad de México. En el año 2019, el Papa Francisco creó la Diócesis de Azcapotzalco y la Iglesia fue elevada con la categoría de Catedral.