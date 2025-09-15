Perrita pide su premio solamente por ser bonita y se hace viral | VIDEO

En redes sociales podemos encontrar todo tipo de videos, desde los más chistosos hasta los más tiernos, tal es el caso de una perrita que se está haciendo viral en las plataformas por su peculiar forma de exigirle a su dueña los premios.

En este caso, la protagonista es una perrita de raza Yorkshire Terrier, la cual se comenzó a viralizar en TikTok, ya que su dueña pudo capturar el momento exacto en que su compañera comenzó a rascar en la alacena con el fin de que la alimentarán.

¿Cómo fue el divertido momento que protagonizó la perrita?

Lo sorprendente del caso, es que la lomita apuntaba la mirada a su bote de premios esperando que su dueña le diera lo que le correspondía. Sin embargo, la muy astuta recurre a un botón con sonido que usa para llamar la atención de su dueña, quien no dudó en reaccionar.

Me exige su premio. ¿Qué pasó?, ¿Qué es lo que pasa contigo?, ¿Por qué estás golpeando el bote así, Barbie? Nomas por bonita quiere premio ella

Y es que, lo más divertido de esto, es que la perrita muy atenta a lo que su dueña diga, hace todo lo posible para conseguir su huesito de premio. Una vez que consigue lo que quiere corre de la alacena y se aleja contenta a disfrutar. Por su parte, la dueña comentó que se le había olvidado dársele su premio a su perrita, razón por la cual ella decide exigir.

Este video divertido de Barbie y su dueña, se ha colocado entre los favoritos del público, incluso provocó muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, donde muchos felicitan a la mujer por tener educada a su mascota.

