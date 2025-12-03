Mujer se divorció a los 20 minutos de su casamiento; estas son las polémicas razones

El concepto del matrimonio ha sido cambiante a lo largo de la historia y también influye en demasía cómo se concibe esta situación en una u otra parte del mundo. Ante eso, este caso generó múltiples reacciones en las redes sociales, pues la finalización de la unión de esta pareja ocurrió en 20 minutos o menos. Esto es lo que se sabe de la historia ocurrida en la India con la mujer que se divorció de manera inmediata.

¿Qué pasó en la historia de esta mujer que se divorció el día de su boda?

Uno de los casos virales que ya trascendieron a nivel mundial es el de la pareja conformada por Vishal Mahdesia y Pooja, quienes llevaban semanas preparando todo para realizar su boda. Las tradiciones de la India concretan múltiples regalos, acuerdos y ritos entre familias, por lo que no era extraño tener todo listo de manera anticipada.

En ese tiempo, la mujer que se casaría no dijo absolutamente nada alrededor de una negativa, sin embargo, tras concretar la boda e ingresar a la que será su casa… se completó la fatídica petición para divorciarse. Los reportes de testigos indican que dicha decisión se concretó al ingresar a su nuevo hogar, donde compartiría espacio con sus suegros.

Ante dicho suceso, alrededor de unos 20 minutos después de casarse, salió al patio y dijo que no quería continuar con su relación. Por ello, al inicio algunos creyeron que estaba bromeando, sin embargo todo se tornó tenso cuando todos se percataron que no había nada de broma en su decisión.

UP Deoria: Bride Pooja spent just 20 mins at in-laws' house, refused to stay, demanded divorce. After 5-hr talks, groom Vishal signed divorce papers same night instead of suhaagraat. pic.twitter.com/Kg73Xqie7C — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 1, 2025

¿Por qué esta mujer se divorció inmediatamente?

Obviamente muchos están ávidos de conocer las razones que Pooja dio para salirse de su relación, sin embargo nunca ofreció una respuesta. Múltiples personas trataron de convencerla de continuar con todo, sin embargo nadie lo logró. Incluso, hubo junta entre las familias y algunos vecinos de la comunidad… pero nada impidió que se concretara el divorcio.

Ante dicha decisión, no hubo más que regresar los regalos ya dados entre familias. Aunque hubo acuerdos satisfactorios entre todos los involucrados, nadie sabe las verdaderas razones del por qué esta mujer no quiso continuar con su matrimonio cuando ya se había casado.