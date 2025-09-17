¡Cayó de una escalera de poca altura y no vivió para contarlo!

En la colonia Juárez de la CDMX, un hombre perdió la vida tras caer de una escalera de poca altura. Según los reportes, el fallecido realizaba tareas de remodelación cuando cayó de la escalera y se golpeó la cabeza con una mesa. Poco pudieron hacer los servicios de emergencia. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo desde el el lugar de los hechos.