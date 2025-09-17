Implicados en el secuestro de Zahie Téllez, jueza de ‘MasterChef México’ son vinculados a proceso

Zahie Téllez es jueza de ‘MasterChef México’, reconocida por los comentarios que ha dejado a varios de sus concursantes. Sin embargo, está pasando por un momento difícil, puesto que durante una temporada fue privada de su libertad en el 2024, y se acaba de anunciar que ya tienen a implicados en el secuestro.

Lo que se sabe, es que los acusados ya se encuentran vinculados a proceso, una noticia que ha sorprendido a la farándula, considerando que el crimen pasó a finales del año pasado. A continuación, te compartiremos todos los datos que han dado las autoridades.

¿A quiénes están vinculando por el secuestro de Zahie Téllez?

Por medio de un boletín de prensa emitido por la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se anunció que están siendo vinculados a proceso Luis Noé ‘N’ y Marcos ‘N’, donde el juez explicó que las pruebas y elementos son suficientes para iniciar el proceso penal por el secuestro a la jueza de ‘MasterChef México’.

Los implicados en el secuestro, Luis Noé ‘N’, se menciona que antes de los hechos había sido directivo en varios puestos de seguridad, cuando ocurrió el crimen, él era director administrativo de la policía municipal, quien encargó a Marcos ‘N’ de emplear una patrulla para intentar cubrir los hechos delictivos contra Zahie Téllez.

Por otro lado, Marcos ‘N’, dentro de su historial, se encontró que en el 2013, tenía un registro de homicidio imprudencial, y en el 2012, se le había aplicado una falta administrativa. Por ahora, los implicados en el secuestro, se les impuso un mes de prisión preventiva mientras son vinculados a proceso, en lo que las autoridades continúan con el proceso de investigación complementaria.

¿Qué le pasó a Zahie Téllez?

El secuestro de Zahie Téllez empezó en noviembre del 2024, mientras ella se encontraba realizando una entrevista para un medio de comunicación. Estaba en el interior de un vehículo acompañada por su esposo.

Pero la comunicación se vio interrumpida cuando unos sujetos rodearon el vehículo y obligaron a la jueza de ‘MasterChef México’ a que saliera del coche. Se llevaron a la fuerza y ante los hechos, la entrevistadora se encargó de notificar a las autoridades sobre lo ocurrido. Por suerte, 6 horas después fueron liberados y rescatados.