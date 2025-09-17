VIDEO: Captan a la reina Camila haciendo supuesta grosería a Kate Middleton frente a Melania Trump
En un video viral en redes sociales, la reina Camila parece pedirle a Kate Middleton que se haga a un lado para platicar con Melania Trump.
Un momento incómodo que protagonizaron la reina Camila, Kate Middleton y Melania Trump está circulando en redes sociales. Durante un encuentro entre los miembros de la realeza británica y el mandatario estadounidense con su esposa, aparentemente la reina consorte excluyó de una conversación a la princesa de Gales con un movimiento de su mano.
La reina Camila hizo supuesta grosería a Kate Middleton frente a Melania Trump
Durante una visita oficial de Donald Trump y su esposa, Melania Trump, a Reino Unido, la pareja presidencial de Estados Unidos estaba platicando con la familia real afuera del Castillo de Windsor. En particular, Kate Middleton conversaba con Melania frente a la reina Camila, quien parecía incómoda.
@royaltyfandom The Princess of Wales with the First Lady of the United States 🇬🇧🇺🇸 #princessofwales #firstlady #melaniatrump #katemiddleton ♬ Toxic - Britney Spears
En un momento que ha circulado en redes sociales, la reina parece hacerle un gesto con la mano a Kate, como apartándola, para que se retirara y la dejara platicar con la primera dama estadounidense.
Inmediatamente después, la princesa de Gales simplemente obedece y se retira para reunirse con su esposo, el príncipe William. La reina Camila se queda platicando con Melania Trump, antes de que unos carruajes pasen por ellos.
@veritasmnd Just waiting for my carriage... #catherine #melaniatrump #camilla #carriage #pompandcircumstance ♬ Elgar "Pomp and Circumstance" Impressive Finale!(1265802) - harryfaoki
Después del momento incómodo, se llevó a cabo una comida privada y visitaron la tumba de la reina Elizabeth II; también hubo un banquete oficial con más de 160 invitados, indica el portal Page Six.
Es la segunda vez que Trump hace una visita oficial como presidente a Reino Unido. Su saludo hacia los monarcas causó polémica, pues ignoró la tradición de hacer una pequeña reverencia al encontrarse.