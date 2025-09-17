VIDEO: Captan a la reina Camila haciendo supuesta grosería a Kate Middleton frente a Melania Trump

Un momento incómodo que protagonizaron la reina Camila, Kate Middleton y Melania Trump está circulando en redes sociales. Durante un encuentro entre los miembros de la realeza británica y el mandatario estadounidense con su esposa, aparentemente la reina consorte excluyó de una conversación a la princesa de Gales con un movimiento de su mano.

La reina Camila hizo supuesta grosería a Kate Middleton frente a Melania Trump

Durante una visita oficial de Donald Trump y su esposa, Melania Trump, a Reino Unido, la pareja presidencial de Estados Unidos estaba platicando con la familia real afuera del Castillo de Windsor. En particular, Kate Middleton conversaba con Melania frente a la reina Camila, quien parecía incómoda.

En un momento que ha circulado en redes sociales, la reina parece hacerle un gesto con la mano a Kate, como apartándola, para que se retirara y la dejara platicar con la primera dama estadounidense.

Inmediatamente después, la princesa de Gales simplemente obedece y se retira para reunirse con su esposo, el príncipe William. La reina Camila se queda platicando con Melania Trump, antes de que unos carruajes pasen por ellos.

Después del momento incómodo, se llevó a cabo una comida privada y visitaron la tumba de la reina Elizabeth II; también hubo un banquete oficial con más de 160 invitados, indica el portal Page Six.

Es la segunda vez que Trump hace una visita oficial como presidente a Reino Unido. Su saludo hacia los monarcas causó polémica, pues ignoró la tradición de hacer una pequeña reverencia al encontrarse.