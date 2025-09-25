inklusion logo Sitio accesible
¡Tacuaches y fritura profunda! Checa estas joyas del sur de la CDMX

Rahmar se lanzó al sur de la CDMX a probar tremendas delicias y quedó cautivado con los tacuaches y las frituras... ¡y qué decir del ‘taco gobernador’!

El sur de la ‘capirucha’ puede presumir albergar a unos tacuaches y espectaculares frituras para consentir a toda la familia. ¡Desde gorditas y garnachas, hasta hamburguesas y mariscos, pasando por flautas y chorizo argentino! Sabor garantizado por Rahmar y La pura sabrosura.

