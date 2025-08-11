¡Conducía alcoholizada y a exceso de velocidad! Estas fueron las consecuencias

Una mujer chocó contra varios vehículos bajo los efecto del alcohol; conducía a exceso de velocidad sobre la avenida más importante del país: Paseo de la Reforma. La conductora chocó de frente contra otra camioneta y ocasionó un choque múltiple. Por si fuera poco, la mujer intentó huír. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.