¡Conducía alcoholizada y a exceso de velocidad! Estas fueron las consecuencias
Una mujer chocó y ocasionó varios siniestros debido a que conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol sobre Paseo de la Reforma.
TV Azteca
Una mujer chocó contra varios vehículos bajo los efecto del alcohol; conducía a exceso de velocidad sobre la avenida más importante del país: Paseo de la Reforma. La conductora chocó de frente contra otra camioneta y ocasionó un choque múltiple. Por si fuera poco, la mujer intentó huír. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
