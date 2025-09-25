La Cruz Roja es viral por adoptar a un gatito que acelera corazones

Las redes sociales tienen una nueva estrella y esta vez no es un ser humano. Se trata de Urgencio, un gatito que fue adoptado por el cuerpo de la Cruz Roja de Ciudad Victoria, de Tamaulipas. El pequeño animal se ha ganado el cariño de sus rescatistas pero también de un fandom que no deja de crecer.

El rescate de animales siempre despierta sentimientos positivos en la sociedad. En esta oportunidad, ha sido la Cruz Roja la que ha procedido al rescate y adopción de un gatito que debutó en agosto en la red social TikTok y acelera corazones entre los internautas.

¿Quién es la nueva mascota de la Cruz Roja?

Fue hace algunos meses atrás que los rescatistas de la Cruz Roja de Ciudad Victoria extendieron sus manos para salvar a un pequeño felino. El acto de bondad, a los que están acostumbrados, no solo permitió darle una nueva oportunidad de vida al animal, sino también una nueva familia.

Urgencio fue el nombre elegido para el nuevo integrante del cuerpo de rescatistas que llena de ternura a diario a quienes ponen en juego su vida por salvar la del resto de los miembros de la comunidad.

¿Un gato protagonista en TikTok?

Más allá de la nueva vida del rescatado gatito, su perfil solitario ha cambiado y se va convirtiendo en toda una figura de las redes sociales. Es que Urgencio es el protagonista de la cuenta de TikTok @urgencio.vic en la que ya hay más de mil seguidores.

Su destreza a la hora de jugar, su ronroneo característico y su belleza le han permitido captar la atención de un fandom que no deja de crecer. Los videos en los que se lo suele ver realizando diferentes hazañas le ha valido miles de likes y visualizaciones que se multiplican a diario. El gatito se define en su perfil como Voluntario de la Cruz Roja Mexicana Ciudad Victoria y rescata sonrisas con sus posteos.