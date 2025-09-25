VIDEO: Luis Fernando Peña hace una actuación de payasito en calles de Iztapalapa y conmueve al público hasta las lágrimas

Recientemente, el actor Luis Fernando Peña presentó su obra “PAYASO” en calles de la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa de manera totalmente gratuita, pero lo que comenzó como un show lleno de humor y risas, terminó en lágrimas de los asistentes, quienes pasaron por una ola de emociones.

“Uno nace sabiendo que es payaso”, el divertido monólogo de Luis Fernando se llevaba las risas de los asistentes, quienes prestaban atención a cada detalle que ocurría en el camellón, donde poco a poco fue atrapando a su público en un ambiente totalmente familiar.

¿Qué fue lo que pasó en “PAYASO”, la obra callejera de Luis Fernando Peña?

Desde su llegada al escenario en la calle, el actor comenzó a interactuar con los asistentes, mismos que desde el primer momento lucieron participativos y seguían de buen modo el ritmo de la puesta.

En un momento del performance, cuando Peña hablaba sobre su vida, tocó el tema de sus padres, quienes en palabras del artista, estuvieron juntos por 45 años hasta que su madre falleció el año pasado, generando un silencio en la calle y que dejó un momento emotivo.

“¿Qué haría mi viejo en este momento? Y lo que decidí hace rato fue venir y estar aquí con ustedes, ¿El show debe continuar, no? ¿Cuántas veces lo han escuchado?, ¿Miles, no? Pero de eso a hacerlo, créanme que es algo que va más allá de mi propio entendimiento. Hoy por fin cobra” sentido”

Ante esta escena, el público se mostró conmovido e incluso le mostraban su apoyo al artista, donde alguien del público le dijo: “Gracias por compartir”; a lo que este respondió: “No, gracias a ustedes por venir”, para seguir con su show.

Esta gran actuación de Luis Fernando Peña demostró la calidad y talento del actor, quien además de llevar a otro nivel su rango actoral, dejó ver su ideal de llevar de manera gratis el arte a las calles.

De esto trata “PAYASO”, la obra que el actor Luis Fernando Peña presentó de manera gratuita en calles de Iztapalapa y conmovió al público

Esta obra teatral dirigida y protagonizada por Luis Fernando Peña cuenta la vida de un payaso y su relación con su padre recién fallecido. El papá, quien también fue payaso, es una figura que inspira al protagonista de la obra, y su legado es honrado por su hijo en la puesta en escena.

Esta puesta invita a reflexionar sobre la vida y sobre prepararse para el show de su vida, homenajeando la memoria de su padre, dando una mezcla de humor y cierta emotividad .

Al finalizar su obra, el actor le agradeció al público su asistencia y les dijo lo siguiente:

“creemos que es importante mostrar este tipo de obras y de otros géneros, no nada más tragicomedias como lo es “PAYASO” se acerquen a nuestros niños, se acerquen a la juventud, se acerquen también a los vecinos”, destacando la importancia de la cultura dentro la sociedad.