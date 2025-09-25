Así de fácil puedes crear fotos de cumpleaños con la IA de Gemini

El cumpleaños es una de las fechas más importantes para millones de personas alrededor del mundo. Para poder hacer una celebración única, se van agregando detalles que sea único.

El cineasta mexicano, Rodrigo Prieto, usará inteligencia artificial [VIDEO] Rodrigo Prieto, el reconocido cineasta mexicano, está a favor de la inteligencia artificial, incluso hará uso de ella para la película que está preparando.

Para muchos una sesión de fotos no puede faltar por lo que te vamos a contar la manera en la que puedes hacer que tus momentos queden ilustrados de una manera única, con la Inteligencia Artificial de Gemini.

¿Cómo utilizar Gemini para la sesión de fotos de cumpleaños?

Si eres de los que prefieren una sesión de fotos únicas por tu cumpleaños, pues tienes que tener en cuenta lo que te vamos a contar a continuación. Con Gemini podrás crear grandes momentos.

Podrás recrear fotos al estilo “boudoir”, que proviene del francés y se refiere al tocador o vestidor de una mujer, un espacio privado y personal. Lo que busca es poder capturar la belleza, la confianza y la sensualidad de una persona (aunque históricamente se ha centrado en mujeres, también hay sesiones para hombres y parejas).

Los pasos a seguir son los siguientes



Asegúrate de tener una conexión a internet estable Abre tu navegador de Google Busca Gemini Abre la primera opción Ubica el símbolo de ‘más’ en la parte posterior izquierda Carga tu mejor foto (procura que sea de cuerpo completo y con el rostro descubierto) Escribe este comando: Crea una sesión de fotos con una mujer de pelo oscuro largo y liso. La mujer lleva un vestido de corsé rosa satinado con una falda larga que se abre por delante, dejando ver sus piernas. Usa zapatos de plataforma blancos atados hasta las rodillas con cintas. Sostiene un pequeño pastel rosa en su mano. Está sentada en un taburete o caja blanca, mirando hacia arriba y a la derecha, con un dedo en la barbilla como si estuviera pensando. El fondo es de un color rosa pastel sólido, con una alfombra de pelo largo del mismo color. Hay muchos globos rosas de diferentes tonos esparcidos por el suelo. Hay un gran foco de luz redondo y brillante directamente detrás de ella, creando un efecto de halo o silueta. La iluminación frontal es suave y difusa. La imagen debe tener una estética dulce y soñadora, con un ambiente de celebración de cumpleaños. Da clic en la flecha que está en el lado opuesto al símbolo de ‘Mas’. Espera el resultado Descarga tu foto

Cuando empiezas ya no puedes parar. 🥲🥲🥲🥲



Jajajaja.. si amo a gemini. pic.twitter.com/DBwHXCWdGf — ❤️🤍 Isabella, ojos color de sol ❤️🤍 (@I_Chabela) September 23, 2025

Así de fácil es poder crear tu foto de cumpleaños con la Inteligencia Artificial de Gemini. Recuerda que el comando es súper importante.