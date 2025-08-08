inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

El cuerpo de una mujer flotaba en un canal de aguas verdes al sur de la CDMX

En el cruce la calzada Tasqueña y Canal Nacional encontraron el cuerpo de una mujer joven flotando en el canal. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Los hechos ocurrieron en el cruce de calzada Tasqueña y Canal Nacional. Fue necesaria la intervención de los bomberos para acercar el cuerpo a la orilla y así confirmaron que la víctima era joven. Las marcas de golpes en distintas partes del cuerpo apuntan a que se trataría de un feminicidio. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril en los límites de Coyoacán e Iztapalapa.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×