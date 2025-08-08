El cuerpo de una mujer flotaba en un canal de aguas verdes al sur de la CDMX
En el cruce la calzada Tasqueña y Canal Nacional encontraron el cuerpo de una mujer joven flotando en el canal. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Los hechos ocurrieron en el cruce de calzada Tasqueña y Canal Nacional. Fue necesaria la intervención de los bomberos para acercar el cuerpo a la orilla y así confirmaron que la víctima era joven. Las marcas de golpes en distintas partes del cuerpo apuntan a que se trataría de un feminicidio. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril en los límites de Coyoacán e Iztapalapa.
