El cuerpo de una mujer flotaba en un canal de aguas verdes al sur de la CDMX

Los hechos ocurrieron en el cruce de calzada Tasqueña y Canal Nacional. Fue necesaria la intervención de los bomberos para acercar el cuerpo a la orilla y así confirmaron que la víctima era joven. Las marcas de golpes en distintas partes del cuerpo apuntan a que se trataría de un feminicidio. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril en los límites de Coyoacán e Iztapalapa.