¡Todo listo para dar el grito en el Zócalo! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Estas son las precauciones que debes tomar si tienes planeado ir al Zócalo a dar el grito de independencia. ¡'El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo!

Al Extremo
TV Azteca

¡Listos para dar el grito! ‘El Diablo’ Becerril se lanzó al corazón de la Ciudad de México, donde ya está todo preparado para las celebraciones de las fiestas patrias. Si tienes pensado ir a festejar al Zócalo, estas son las precauciones que debes tomar.

