Niño termina con cangrejo en su oído y teme por quedarse ciego: video

Uno de los momentos que están cautivando a las redes sociales en las horas recientes tiene que ver con un niño que vivió uno de los traumas más particulares que pueden tener. Lo que era un día de diversión y emociones, terminó en una anecdótica ida al médico. Y es que un cangrejo quiso quedarse a vivir en el oído de este infante. Aquí el video de la extracción.

¿Cómo terminó un cangrejo en el oído del niño?

Este video muestra dos partes bastante interesantes de un momento que amargó en cierto modo la visita de esta familia a la playa. Dado que un cangrejo quiso vivir en el oído de este niño, acudieron con un doctor para una extracción, situación que causó bastante tensión en el infante que se veía con mucho miedo de que le pasara algo.

En el video se ve cómo la mamá trata de “terapearlo” para que se concentrara, no se moviera y el doctor pudiera hacer su trabajo. Y a la mitad del procedimiento, el niño dijo: “... me va a entrar el agua y me voy a volver ciego”. Esto en referencia de que en el momento de meter las pinzas en la oreja se le iría el agua a la zona ocular y eso generaría ceguera.

¿El procedimiento le causó daño al niño con el cangrejo en el oído?

No, aunque claramente el niño tenía miedo de que le pasara algo, el doctor sacó al cangrejo del oído tras unos segundos de meter unas pinzas en su oído. Explícitamente se percibió cómo el animalito salió del sitio donde se encontraba y empezaba su huida. Pero sin más contratiempos, se terminó lo que le generará un trauma pasajero a este desafortunado visitante a la playa.

En ese sentido, las redes sociales comentaron con asombro y palabras de ternura lo visto en esta historia contada desde el TikTok de la mamá. Esta siempre se mostró enfocada y tratando de calmar a su hijo que estaba bastante preocupado por lo que le pasaba.