¿Qué pasó con Daphne Montesinos de Exatlón México? Así luce actualmente

En la primera temporada de Exatlón México, una atleta poco conocida logró hacerse notar por su disciplina, carácter y capacidad de adaptación. Su nombre es Daphne Montesinos, y aunque su paso por el reality fue breve, su historia dejó huella. Hoy, en 2025, sigue presente en redes sociales totalmente enfocada en el bienestar físico y emocional.

¿A qué se dedica Daphne Montesinos actualmente?

Daphne continúa activa como creadora de contenido en redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, donde comparte fragmentos de su vida, videos cortos de sus rutinas de calistenia, entrenamientos y mensajes enfocados en el autocuidado físico y emocional. A sus 33 años, combina su pasión por la calistenia con una comunicación más íntima sobre salud mental, al abordar temas como la alimentación, los trastornos emocionales y la importancia del equilibrio interno.

Además de sus rutinas, promueve hábitos saludables en su comunidad digital, donde suma más de 250 mil seguidores en su cuenta de Instagram, por ejemplo. Se ha consolidado como una figura clave en el mundo de la calistenia en América Latina, con el reconocimiento de ser la primera mujer certificada por la World Calisthenics Organization en la región.

¿Cómo impactó Exatlón México en su vida personal?

Participar en el reality representó un antes y un después para Daphne, por lo que significó emocionalmente. Años después, reveló que esa experiencia la ayudó a sanar su relación con la comida. En una entrevista para un programa de YouTube, explicó que enfrentarse al hambre real en el programa fue un punto de inflexión que la impulsó a superar episodios de bulimia.

También compartió que en la competencia, vivir con raciones mínimas, bañarse con termos y dormir en condiciones precarias cambió su percepción de lo cotidiano. Esos momentos no solo la fortalecieron físicamente, sino que la obligaron a conocerse mejor, tanto como atleta como ser humano.

¿Cómo le fue a Daphne Montesinos en Exatlón México?

Daphne participó en la primera temporada de Exatlón México, dentro del equipo de los Contendientes. Su disciplina principal era la calistenia, una modalidad poco común entre los atletas del programa, y logró destacar por su entrega en los circuitos. Fue la octava eliminada, al salir el 25 de noviembre de 2017.