Así contestó Ricardo Pérez ante los rumores de su infidelidad hacia Susana Zabaleta; ¿qué dijo el comediante?

En las últimas horas trascendió que Ricardo Pérez habría tenido una conversación fuera de tono con una de sus ex parejas. Ante eso, el eco se estaba haciendo bastante fuerte, pues son una de las parejas más queridas en el ecosistema de la farándula. Sin embargo, el comediante no dejó oportunidad a que las dudas se siguieran esparciendo y compartió una foto con su amada Susana Zabaleta.

¿Ricardo Pérez publicó una foto para calmar los rumores de su infidelidad?

Todo indica que Ricardo sabía perfectamente que en la prensa se estaba hablando de unos supuestos mensajes que el standupero tuvo con Samii Herrera. Estos contactos habrían sido con tonos bastante íntimos, pero la manera en la que el comediante dejó todo en claro fue con una fotografía de su amada.

En dicha postal se ve cómo Ricardo Pérez está al lado de Susana y a la misma le agregó un emoji con los corazones en los ojos. Es decir, parece una indirecta de que él está única y exclusivamente centrado en Zabaleta. Fue entonces cuando los fanáticos de ambos respiraron y agradecieron que los rumores fueron una mentira.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Según las distintas publicaciones, Ricardo y Susana llevan juntos un año y medio. La relación habría empezado a finales del 2023. Y justamente en Instagram indicaron que en abril llevaban un año de relación. Por ello, ya llegado septiembre, se suma un año y cinco meses de una de las relaciones más lindas y particulares de la farándula mexicana.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

En un inicio muchos estaban sorprendidos por la diferencia de edad, pues la Zabaleta tiene 59 años. Es decir, 30 años más que Ricardo Pérez. Sin embargo muchos de los seguidores del medio han visto la linda relación que concretaron y se relajaron bastante del asunto que en un principio veían con mucho escándalo.