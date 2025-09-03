inklusion logo Sitio accesible
¡Lo balearon en la Miguel Hidalgo! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Tras el reporte de plomazos, policías de la CDMX iniciaron la persecución en la colonia Huichapan. Localizaron a un hombre tirado sobre la banqueta y confirmaron que había perdido la vida. ‘El Diablo’ Becerril reporta los detalles del siniestro.

