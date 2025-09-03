¡Lo balearon en la Miguel Hidalgo! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril
Tras el reporte de plomazos, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en la colonia Huichapan, en la Miguel Hidalgo. ‘El Diablo’ Becerril tiene el detalle.
TV Azteca
Tras el reporte de plomazos, policías de la CDMX iniciaron la persecución en la colonia Huichapan. Localizaron a un hombre tirado sobre la banqueta y confirmaron que había perdido la vida. ‘El Diablo’ Becerril reporta los detalles del siniestro.
