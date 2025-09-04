Yuri rompe el silencio tras versión de mal estado de salud de Mijares

Hace unos días, se dio a conocer que Mijares había tenido un gran cambio físico, mismo que había levantado muchas preocupaciones entre sus seguidores, al grado de cuestionarse si estaba relacionado con una enfermedad o con problemas de salud graves.

Sin embargo, una fuente cercana al cantante detalló que solo quiere mejorar su salud para tener la oportunidad de convivir con su familia. Un hecho que fue muy aplaudido por muchos seguidores del cantante.

¿Qué ha dicho Yuri sobre la salud de Mijares?

En relación con el tema, cantante Yuri rompió el silencio sobre la salud de su entrañable amigo Mijares, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde dejó en clara que el cantante tiene una buena salud, aunque va a necesitar una operación, pero no es nada de gravedad o por lo que sus fans tengan que preocuparse.

Él está bien, lo que pasa es que sí tenía que hacerse una operación, no la jarocha, relájense (bromea la cantante), nada grave. Hace dos días hablé con él, está súper bien, no se preocupen

Incluso, detalló que al bajar de peso Mijares le encontraron algunos temas de salud, los cuales ya ha tratado y se encuentra bien.

Es que como bajaron de peso ahí empezaron a salir unas cosas raras en el cuerpo y ya, se las quitaron, no se preocupen. Ya le han puesto dos infartos, lo que pasa es que está muy viejito

¿Qué ha dicho Mijares sobre los rumores de su salud?

Recordemos que cuando se dio a conocer que el cantante presentó algunos problemas de salud, fue el propio Mijares quien mandó un comunicado por medio de sus redes sociales.