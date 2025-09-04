El último mensaje que compartió la influencer Marian Izaguirre antes de desaparecer

Recientemente, se dio a conocer que la creadora de contenido y cantante, Marian Izaguirre se encuentra desaparecida desde el pasado 1 de septiembre, un hecho que ha levantado muchísima preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Incluso, las autoridades de Michoacán detallaron que su desaparición se dio alrededor de las seis de la tarde y se levantó la ficha de búsqueda de la Alerta Alba donde se agregó la siguiente frase.

Se teme por su seguridad, pues puede ser víctima de un delito

¿Cuál fue el último mensaje que compartió en sus redes sociales?

Ante esta situación tan grave, muchos han comenzado a revisar sus redes sociales, donde la joven de 23 años, tenía la costumbre de compartir cosas sobre el mundo de la moda y su estilo de vida, junto con algunas cosas relacionadas con la música, otra de sus grandes pasiones.

Desde su desaparición, los curiosos y sus fans se han dado a la tarea de revisar sus perfiles en redes sociales, donde se percataron de su última publicación, la cual generó mucha preocupación, mientras que otros dicen que es una coincidencia muy extraña.

El polémico mensaje fue encontrado en su cuenta oficial de Instagram, donde se muestra a la joven maquillada de payaso y en el fondo se puede escuchar la canción de "¿Por qué te vas?”, lo que ha generado muchas dudas entre sus fieles seguidores.

Hasta el momento, aunque las autoridades han hecho todos los procesos y el tema se ha viralizado en las redes sociales, todavía no existen pistas o noticias que puedan llevar a su localización.

