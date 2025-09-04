¿Va a ser mamá otra vez? Yuya y Siddhartha dan inesperada noticia

Desde hace un tiempo, es muy sabido que la influencer Yuya mantiene una relación con Siddhartha, un amor que se ha mantenido y que fruto de eso ahora tienen un hijo llamado Mar. Es muy cierto que ambos famosos tomaron la decisión de mantener en privado su vida personal y solo de vez en cuando compartir una que otra cosa.

Sin embargo, recientemente el músico sorprendió al público al revelar su nuevo sencillo titulado “Tú y yo y tú”, el cual tiene como portada nada más y nada menos que a la influencer. Un hecho que tomó por sorpresa a muchos, pero que demuestra que la relación entre ambos está en su mejor momento.

¿Podrían tener un segundo bebé?

Recordemos que el famoso anuncio el estreno del primer sencillo de su nuevo álbum, aunque lo que pocos esperaban, es que fuera la propia Yuya quien se volviera la protagonista. Mostrando su muy conocido rostro, se puede observar como esta con los ojos cubiertos por unas manos, a la par que ella abraza su rostro.

Además, en la descripción de la imagen, detalló que esta nueva canción marca una nueva etapa en su carrera musical.

Queridos amigos, les comparto la portada de “Tú y yo y tú” el primer sencillo del nuevo álbum que les iré compartiendo a lo largo de este año y hasta mostrarse por completo en 2026

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que el cantante le muestra su amor de forma tan abierta a la influencer, ya que en 2022 le dedicó “Paraíso Lunar” por el nacimiento de su hijo, Mar.

Para todos aquellos seguidores del famoso, este sencillo se estrena el jueves 11 de septiembre a las 18:00 horas. Aunque el adelanto provocó muchas emociones entre los seguidores, pues han asegurado que este tema es uno de los más románticos del cantante.

