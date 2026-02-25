Robo a casa de empeño en Cuautitlán Izcalli

El Diablo Becerril nos narra dos hechos, uno en el que se reportó un artefacto explosivo dentro de una institución en la CDMX y otro en el que dos sujetos ingresaron a una casa de empeño con armas en la colonia Cofradía I en Cuautitlán Izcalli en donde robaron pertenencias de valor. Cuando llegaron las autoridades hubo un enfrentamiento entre los delincuentes y las autoridades. Un sujeto quedó abatido y el otro lesionado, mismo al que trasladaron a un hospital.