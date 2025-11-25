Frente Frío 16 dejará LLUVIAS y mínimas de -5 grados en estos estados hoy martes 25 de noviembre

Los estragos de la naturaleza continuarán durante la última semana del mes, pues de acuerdo con los expertos en la materia, el Frente Frío 16 dejará consecuencias importantes en varios estados de la República Mexicana durante este martes 25 de noviembre. ¿Cuáles serán los más afectados?

En primera instancia, debes saber que el Frente Frío 16 ha generado consecuencias de renombre en algunos estados de la República no solo en cuanto a las bajas temperaturas se refiere, sino también al periodo de lluvias, heladas y descargas eléctricas que ha traído consigo a lo largo de los últimos días.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 16 hoy martes 25 de noviembre?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, algunas regiones de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo deberán sufrir los estragos de intervalos de chubascos, los cuales irán de 5 a 25 mm.

CONAGUA

Del mismo modo, las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm se presentarán en San Luis, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Ciudad y Estado de México, Michoacán, Jalisco, Campeche, Guerrero y Yucatán, mientras que las rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora se reflejarán en los estados de Baja California Norte y Sur.

Las bajas temperaturas también se presentarán por el Frente Frío 16 con mínimas de -5 a 0 grados en Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Zacatecas, Puebla y Tlaxcala, mientras que otros como Nuevo León, Coahuila, San Luis, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Durante cuántos días estará presente el Frente Frío 16?

La Conagua establece que, mientras este día el Frente Frío 16 se extenderá en el norte y noroeste del país, para el miércoles y el jueves volverá a desplazarse sobre el oriente y noreste de la República, lo cual ocasionará un marcado descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento en estas entidades.