"¡De la música no se puede vivir!”, Yuliana le sugiere a su hermano que se dedique a otra cosa porque no tiene talento

Yuliana, hija de Jesús, asegura que su hermano arruinó a su familia con sus tonterías y su mamá tuvo la culpa por haber ayudado a un inepto. Yuliana acepta ser la favorita de su papá por haber estudiado contabilidad y continuar con su legado. Además, Yuliana sentencia que Axel y su mamá se merecen su rechazo porque no entienden que de la música no se puede vivir. Yuliana le sugiere que se dedique a otra cosa, porque no tiene talento para la música. ¿Debería apoyar a su hermano?