"¡De la música no se puede vivir!”, Yuliana le sugiere a su hermano que se dedique a otra cosa porque no tiene talento
Además de sentenciar que su hermano no tiene talento, Yuliana acepta que es la preferida de su papá porque ella sí mantiene vigente el legado de su papá.
Yuliana, hija de Jesús, asegura que su hermano arruinó a su familia con sus tonterías y su mamá tuvo la culpa por haber ayudado a un inepto. Yuliana acepta ser la favorita de su papá por haber estudiado contabilidad y continuar con su legado. Además, Yuliana sentencia que Axel y su mamá se merecen su rechazo porque no entienden que de la música no se puede vivir. Yuliana le sugiere que se dedique a otra cosa, porque no tiene talento para la música. ¿Debería apoyar a su hermano?