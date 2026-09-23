¡No va a mantener mediocres! Jesús se niega a pagar la manutención de su hijo

Jesús, papá de Axel, asegura que ha sido un padre responsable, pero advierte que no seguirá pagando estupideces. Mientras su hija le muestre compromiso en la universidad, la apoyará hasta el final, pero se rehúsa a mantener al mediocre de su hijo, pues por su culpa terminó su matrimonio. Sin embargo, Jesús podría enfrentar problemas legales por no pagar la manutención de su hijo Axel.