¡La seduce el novio de su amiga! Cinthia acusa al novio de su amiga de coquetearle
Mientras la amiga de Cinthia le da miles de pesos a su novio para un supuesto negocio, él trata de seducir a Cinthia. ¿Su amiga logrará abrir los ojos?
Cinthia, amiga de Yuliana, revela en la clínica de emociones qué hace su amiga con el dinero de su papá. Cinthia estudiaba con Yuliana y eventualmente conoció a Francisco, el novio de Yuliana que acosa a Cinthia. Rocío demostrará que el dinero del papá de Yuliana lo utiliza su novio Francisco para salir con otras mujeres. ¡Increíble!