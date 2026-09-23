¡Todo por sus sueños! Berenice apoyará siempre a su hijo para que cumpla sus sueños

Berenice, mamá de Axel y Yuliana, entra a la clínica de emociones para sentenciar que siempre apoyará a su hijo, en los sueños que tenga, sin importar nada. Ahora que Yuliana aceptó que tiene un negocio con su novio, podría deberle una fuerte suma a su papá, pues ese negocio se habría logrado con dinero de él. Berenice revelará la verdadera razón por la que se separó de Jesús.