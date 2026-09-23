Mi papá piensa que soy un mediocre | Programa del 23 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
Axel quiere que su papá lo apoye en su sueño de ser músico, mientras su hermana asegura que no tiene talento. ¿Debería seguir los pasos de su hermana?
Mientras el papá de Axel lo culpa de su divorcio, Axel sólo quiere demostrarle a su papá que llegará lejos con la música, pero Jesús asegura que no va a mantener a ningún mediocre. La hermana de Axel presume de ser la consentida de su papá por estudiar lo mismo que él y le sugiere a su hermano que se dedique a otra cosa. Afortunadamente, la mamá de Axel sín lo apoya y asegura que le ayudará a cumplir sus sueños. La hermana de Axel quedará expuesta y la verdad saldrá a la luz.