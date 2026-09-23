Mi papá piensa que soy un mediocre | Programa del 23 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Mientras el papá de Axel lo culpa de su divorcio, Axel sólo quiere demostrarle a su papá que llegará lejos con la música, pero Jesús asegura que no va a mantener a ningún mediocre. La hermana de Axel presume de ser la consentida de su papá por estudiar lo mismo que él y le sugiere a su hermano que se dedique a otra cosa. Afortunadamente, la mamá de Axel sín lo apoya y asegura que le ayudará a cumplir sus sueños. La hermana de Axel quedará expuesta y la verdad saldrá a la luz.