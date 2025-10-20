¡Episodio de impacto en el Metrobús! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Los pasajeros del Metrobús quedaron impactados luego de que un hombre de 50 años se desvaneciera dentro de un autobús a la altura de la estación San José de la Escalera, en la zona de Vallejo en la GAM. El operador solicitó apoyo, pero poco pudieron hacer por la víctima. ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles.