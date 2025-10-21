Mujer embarazada expuso a su ex pareja de infiel; ¿cuántos meses lleva de embarazo?

Todos los días aparecen nuevos eventos en redes sociales relacionados a infidelidades, situación que ya se asocia como algo normal. Incluso ese debate ha traído discusiones en foros serios (y otros no) respecto a las relaciones amorosas. Sin embargo, esta mujer embarazada no dudó en exponer al futuro padre de su hija tras serle infiel. Aquí los detalles de esta trágica historia.

La consulta con la Bruja Zulema, infidelidad [VIDEO] Una chica consultó a la Bruja Zulema para saber cómo alejar a la pareja de su mamá. La hija dice que el hombre no es buena persona y le pone el cuerno.

Te puede interesar - Esta mujer embarazada se dio cuenta de infidelidad gracias a que le robaron el celular.

Te puede interesar - Mujer embarazada se da cuenta de infidelidad en un microbús.

¿Cómo ocurrió la trágica historia de esta mujer embarazada?

Aunque regularmente estas historias se encuentran en TikTok, en esta oportunidad Facebook fue la red que permitió conocer la pena de esta mujer que ya esperaba con anhelo la construcción de un hogar con el padre. Lamentablemente para ella, todo fue una ilusión, pues Karina Cruz evidenció en la red al infiel de su ex pareja.

Esta joven regiomontana publicó su caso en una galería de fotos donde encontró mensajes con la otra chica que le era infiel. El nombre de la amante (o el nombre registrado en los contactos) es Alejandra e incluso le mandaba mensajes subidos de tono, pese a que él ya estaba con su familia. Por ello, esto escribió Karina con un evidente dolor.

“Nunca imaginé que el amor que juraba cuidarme sería el mismo que me traicionaría justo cuando más vulnerable estaba. Estoy embarazada, creando vida, soñando con un futuro en familia, mientras ellos —mi pareja y su amante— llevaban más de un mes jugando con mi confianza y mi corazón”.

¿Qué pasará con esta mujer embarazada que fue traicionada por su pareja?

Ella misma aclaró que agradeció por haber sido enfrentada a su realidad, pues aunque realmente duele, sabe que es lo mejor para dejar de vivir en una mentira. “No voy a mentir: duele, y duele en lo más profundo. Pero también abre los ojos. Hoy me despido de la ingenuidad, del “todo está bien”, del confiar ciegamente. Porque ya entendí que no todos saben amar con lealtad”.