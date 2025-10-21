“Una vez más el cielo está de fiesta": Sonido Pirata despide a Medio Metro con estas emotivas palabras

Esta tarde, luego de que se confirmara la muerte de Francisco ‘Paco’ Sánchez, también conocido como “Medio Metro”, el popular sonidero Sonido Pirata expresó sus condolencias a través de una transmisión en vivo realizada por su cuenta de Facebook.

Sonido Pirata, cuyo representante es Julián Ramírez aclaró desde Tijuana que Medio Metro había perdido la vida a lo que dijo: “Solo diosito sabe por qué pasan las cosas”, para posteriormente mandar sus condolencias a su familiares.

¿No tenían relación? Esto es lo que dijo Sonido Pirata tra la muerte de Medio Metro:

Durante el mismo live de Facebook, Sonido Pirata aclaró lo siguiente:

“No tuvieron el gusto de convivir mucho con el Medio Metro pero Medio Metro ora sí que ya está en el cielo. Le vamos a dedicar a desear buen viaje, buen camino. Una vez más el cielo está de fiesta”, detalló el sonidero.

Con estas palabras, se ha generado confusión pues han habido diferentes personas que han usado el personaje de “Medio Metro”, aunque tras esta transmisión, pareciera que no tenían mucha relación.

“Una vez más el cielo está de fiesta, el cielo va a brillar con tu llegada, con tu presencia. La gente que nos está preguntando que cuál Medio Metro es, yo no tenía conocimiento, tuve que preguntar, tuve que informarme (...) Me informan que efectivamente Medio Metro, el de Puebla, ora sí que efectivamente sí falleció”.

¿Cómo despidió Sonido Pirata a Medio Metro?

En el mismo video, se muestra a Sonido Pirata dentro de un vehículo poniendo una canción en honor a Medio Metro de Puebla, asegurando que “hoy el cielo está de fiesta”.

“Hoy el cielo está de fiesta señores. Saludos para mi Medio Metro hasta el cielo, porque hoy el cielo está de fiesta jóvenes”, dijo Sonido Pirata para posteriormente dedicar a Medio Metro la canción titulada “Los Sonidos del Silencio” de Los Guaracheros de Colombia.

“La gente que nos está preguntando, no, mi Jonathan está bien, Lalito está bien, desafortunadamente o afortunadamente, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, nos confirman el fallecimiento del chaparrito de Puebla”.

“Muy pocas ocasiones tuvimos el gusto de compartir el escenario con él, pero sí lo conocimos. Tuvimos el gusto de convivir con él, una que otra vez bailó con nosotros, se unió al grupo en una que otra ocasión entonces mis respetos para él, para toda su familia y nos unimos a la pena que los embarga el día de hoy.”