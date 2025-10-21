SEP anuncia suspensión de clases en esa FECHA; ¿cuándo es y en qué estados aplica?

Comienza la cuenta regresiva para que las y los estudiantes de nivel básico en México, afiliados a la SEP, disfruten de las tan anheladas vacaciones de invierno. En ese sentido, ¿sabías que estos alumnos aún podrán disfrutar de un puente más en octubre del 2025? Aquí te diremos cuántos días faltan a partir de ahora.

Octubre del 2025 se ha caracterizado por ser un mes en donde las y los estudiantes han comenzado a superar distintas pruebas a fin de salir lo mejor librados previo a las vacaciones decembrinas; no obstante, estos podrán descansar a finales del mes gracias al puente que se avecina, según la SEP.

¿Cuántos días faltan para el puente de octubre 2025?

De acuerdo con lo establecido por el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el puente que se llevará a cabo en este mes corresponde al 31 de octubre. La razón de lo anterior deriva de la Junta de Consejo Técnico Escolar, misma que se realiza el último viernes de cada mes.

Lo anterior sugiere que, a partir de ahora, restan exactamente 11 días para que se lleve a cabo el último puente de octubre, el penúltimo mes del año. Además, las y los estudiantes podrán disfrutar del 1 y 2 de noviembre en sábado y domingo, por lo que se espera que dicho fin de semana sea increíble para ellos.

¿Es el único puente que resta en el calendario de la SEP 2025?

La respuesta rápida es no. De hecho, la SEP tiene estipulados dos puentes más correspondientes a noviembre del 2025. El primero de estos se llevará a cabo del viernes 14 al lunes 17 cuando se realicen el llenado de boletas y la celebración por la Revolución Mexicana, mientras que el siguiente es el viernes 28 por la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Finalmente, los estudiantes de educación básica en el país también se dicen listos para disfrutar de las vacaciones de diciembre, Será a partir del 22 de dicho mes cuando los alumnos ya no tengan que asistir a las aulas, por lo que deberán regresar a las mismas hasta el 12 de enero del 2026.

