Uñas de otoño: 7 diseños de manicure perfectos para la estación favorita de las ‘girls’

Quienes amamos las tardes frías de quedarse en casa viendo películas o leyendo, también amamos el otoño. Si te encuentras en este selecto grupo, entonces seguramente querrás llevar la temporada en tu look diario y hasta en el manicure. Por esa razón, te ofrecemos un poco de inspiración con los siguientes diseños de uñas de otoño. Guarda tus favoritos para enseñárselos a tu manicurista.

7 diseños de uñas de otoño perfectas para recibir la temporada

1. Ojo de gato otoñal

La tendencia del efecto “ojo de gato” en las uñas sigue vigente y se puede adaptar perfectamente con un tono cálido y acogedor, propio del otoño. El efecto consiste en aplicar un acabado metálico de manera que se cree un reflejo en tu uña, similar al que se aprecia en los ojos de un felino.

2. Manicura clásica

Crédito: Instagram. @glamour_nails.sulmona

Aquí tenemos un diseño clásico de uñas de otoño, presentado de manera elegante y sutil. El tono de café es bastante tenue, las hojas son delicadas y algunos de los dibujos están coloreados suavemente por fuera de las líneas.

3. Nubes borgoña

Crédito: Instagram. @heygreatnails

Este diseño tiene toda la vibra otoñal, pero con un giro inesperado. Para empezar, el tono borgoña no es el primero que piensas como clásico de la temporada, pero queda perfectamente por su calidez; además, la textura de las nubes le da atmósfera ‘cozy’.

4. Combinación inesperada

Crédito: Instagram. @salon_vip_concept_stocker

El manicure de otoño no necesariamente debe ser sobrio o minimalista. Por ejemplo, en esta idea tenemos una tonalidad viva distribuida en todas las uñas, un diseño de zorro y unas huellitas para darle un toque divertido.

5. Otoño metálico

Los acabados brillantes y metálicos en los tonos clásicos otoñales también se ven muy bien. Para muestra tenemos este diseño, donde parece que las hojas de los árboles quedaron encapsuladas en tus uñas.

6. Un paseo en el bosque

Literalmente, esta idea de uñas de otoño se planeó para sentirse como un tranquilo paseo por el bosque en una tarde nublada. Además, el efecto reflejante le da un plus.

7. Sofisticado y ‘cozy’

Si buscas un manicure otoñal perfecto para la oficina, esta podría ser tu opción. Es minimalista, tiene tonalidades suaves pero mantiene toda la vibra de esta temporada que nos fascina.