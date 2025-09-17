Graban en video a aterradora niña fantasma en fábrica | VIDEO

Es muy cierto que en varios establecimientos las cámaras de seguridad son las encargadas de evidenciar todo tipo de actividad en el lugar; sin embargo, en algunas ocasiones esta suele ser paranormal y causar un gran susto a más de uno.

Existen algunas personas que no creen en esto, pero cada vez se pueden ver más cosas de este tipo. Recordemos que anteriormente se hablaba que estas ‘apariciones’ se daban en cementerios o lugares abandonados, pero ahora, gracias a los avances tecnológicos se han podido captar algunos fenómenos en otros lugares.

¿Cómo fue la aparición de una joven en la fábrica?

Tal es el caso de una fábrica, la cual está ubicada en Nuevo León, y que captó la atención del público, pues aparentemente se puede ver la presencia de una menor. Cabe mencionar que algunos expertos en el tema han mencionado que en muchas ocasiones algunas entidades malignas se hacen pasar por pequeños con el fin de engañar a las almas puras.

Por medio de la plataforma de TikTok, se compartió un video en donde se puede observar a la menor en el pasillo en lo que es la fábrica. De acuerdo al clip, la cámara de seguridad está enfocada en una escalera que manda a las personas hacia abajo, mientras que del otro lado hay un muro sólido.

Sin embargo, de un momento a otro se observa que en la escalera se ve una figura pequeña que sube lentamente los escalones y va dejando un destello de luz a su paso. Cuando la menor sale a cámara, se puede observar que va con un vestido largo que parece ser de color blanco y luciendo un cabello largo.

Pasa un breve momento y la pequeña se queda ahí, camina un poco y vuelve aparecer una luz, para que después desaparezca la entidad. Este suceso ha causado diferentes opiniones entre el público, algunos han asegurado que es una alma que está buscando la luz, mientras que otros aseguran que es algo más tenebroso.

