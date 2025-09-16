VIDEO: Este perrito chihuahua se volvió viral tras unirse a manada de lobos; estas imágenes fueron captadas por una cámara

La red siempre deja sorpresas que día con día se superan una a la otra. Consecuencia de eso es que muchos han perdido su capacidad de asombro, pues lo inverosímil queda captado por una cámara y se propaga por todo el mundo. Por ello, el observar la historia del perrito chihuahua que dio un paseo con lobos ya es la epítome de lo impensado.

¿Dónde ocurrió la historia del perrito chihuahua y los lobos?

Esta historia se hizo bastante viral en las redes sociales, que con admiración reprodujeron toda la historia que tiene como sitio de origen en Ely, Minnesota. La cámara de una vecina captó cómo en la noche unos lobos y el perrito andaban juntos como si este canino fuera parte de la manada, que contaba con al menos cinco lobos.

Allí la gente resultó sumamente asombrada y se generó una historia detrás de que un día el chihuahua se fue de su casa y no regresó, esto hasta que la cámara le captó siendo parte de un grupo de lobos de las zonas cercanas. Por eso, las imágenes se hicieron virales y se disfrutaron por unas horas.

Un chihuahua anda causando revuelo en redes por ser parte de una manada de lobos. Hasta dicen que le llaman “El jefe”. pic.twitter.com/1lFMXos1A2 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) September 16, 2025

¿Es real la historia del perrito chihuahua y los lobos?

Aunque en un inicio sonaba a una de esas historias de película, muchos dudaron y cuestionaron la veracidad de las imágenes. Y justamente esos cuestionamientos permitieron demostrar la falsedad de la fotografía, confirmando que todo fue creado por la Inteligencia Artificial.

En ese sentido las explicaciones que se dan para asegurar que es una fotografía evidentemente fake, son que la iluminación no es del todo correcta, que las sombras de los animales no deberían verse así, la composición está equivocada y el estilo también es bastante incorrecto. Por ello, esto generó tristeza para muchos que vieron en ese perrito un peleador de la vida que estaba concretando una historia difícil de creer.