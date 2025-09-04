Guardia de seguridad graba gritos paranormales en supermercado

Los supermercados son lugares muy visitados por todo tipo de personas, quienes en su mayoría acuden para hacer las compras de víveres y cosas necesarias para el hogar. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha comentado que estos establecimientos guardan ciertos misterios que pueden ser calificados como paranormales.

Por medio de las redes sociales, se ha filtrado la historia de un guardia de seguridad, quien afirma que las cosas cambian cuando cae la noche, pues el ruido del día a día se va y todo queda en completo silencio, haciendo del sitio algo tenebroso. Tal es el caso de un usuario @brayan_artz que compartió su experiencia en la plataforma de TikTok.

¿Cuáles son los ruidos tenebrosos que se escuchan en este supermercado?

En el video que fue publicado en la plataforma, se puede observar a un guardia de seguridad que no reveló su nombre, pero que sí decidió grabar mientras hacía sus rondas entre los pasillos. Y aunque las luces se mantienen encendidas, el lugar se llenó de una energía extraña cuando se escuchó un grito de una mujer.

De forma inmediata, el guardia decide comenzar a grabar con su celular estos hechos, sin saber exactamente si los gritos están lejos o cerca del punto en donde se encuentra. Incluso, mientras camina, se puede observar como se caen unos productos de la estantería de los pasillos en los que estaba haciendo su recorrido.

Ante este revelador video, muchos usuarios han comentado algunas de las teorías, donde algunos aseguran que podría tratarse de un alma en pena, mientras que otros aseguran que podría tratarse de una broma.

“Son gritos de la calle, y golpean la cortina, hay gente que hace eso muy a menudo precisamente para asustarlos…” y “Los últimos gritos que sufrió la persona ahora fallecida”, solo por mencionar algunos.

