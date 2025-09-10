Luto en el deporte: encuentran muerto a fisicoculturista brasileño tras discusión con su pareja

El fisicoculturismo internacional atraviesa un momento de luto luego de confirmarse la muerte de Valter de Vargas Aita, atleta brasileño de 41 años y subcampeón mundial, quien perdió la vida tras un violento episodio en su residencia en Chapecó, Santa Catarina. De acuerdo con los reportes, la pareja sentimental del fisicoculturista habría sido la responsable del ataque.

La noticia causó impacto en la comunidad deportiva, pues Vargas Aita no solo era reconocido por sus títulos estatales y competencias internacionales, sino también por su labor como entrenador y figura inspiradora en redes sociales, donde compartía rutinas de ejercicio y consejos de vida saludable.

Hombre muere aplastado por una estructura en la Alcaldía Cuauhtémoc. [VIDEO] El “Diablo” Becerril nos presentó los detalles donde lamentablemente un hombre de 53 años perdió la vida aplastado por una estructura en la Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo ocurrió la muerte del fisicoculturista?

El informe de la Policía Civil detalla que el atleta sufrió múltiples heridas con arma blanca en cuello, abdomen, cara y espalda. Intentó salir del apartamento en busca de ayuda, pero fue hallado sin vida cerca de las escaleras del edificio.

En el interior del domicilio, las autoridades encontraron a su pareja de 43 años en estado grave, con heridas similares. La mujer, quien cuenta con antecedentes por robo y homicidio, permanece hospitalizada bajo custodia policial a la espera de ser formalmente imputada. Vecinos aseguraron que escucharon gritos y ruidos antes de la tragedia.

¿Quién era Valter de Vargas Aita?

La trayectoria de Vargas Aita estuvo marcada por logros deportivos: seis veces campeón estatal, subcampeón mundial en 2024 y figura respetada en competencias de alto nivel. En plataformas digitales acumulaba más de 11 mil seguidores, consolidándose como referente del entrenamiento y la disciplina.

Su fallecimiento se suma a otras pérdidas recientes en el fisicoculturismo, dejando un profundo vacío entre colegas, alumnos y fanáticos que lo consideraban un ejemplo de constancia y superación personal.

La Federación Mundial de Fitness y colegas del atleta han expresado mensajes de condolencia en redes sociales, destacando su trayectoria y calidad humana. Para muchos, Vargas Aita representaba disciplina, pasión y entrega, valores que seguirán inspirando a nuevas generaciones del fisicoculturismo.

