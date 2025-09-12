Hombre sufre un infarto en medio del funeral de su hijo y muere

Las historias que emocionan o impactan de diferentes maneras recorren rápidamente el mundo, gracias a las redes sociales y los medios de comunicación. En esta oportunidad, la atención se ha trasladado al Reino Unido en donde una familia asistía al funeral de un hombre de 41 años y fue testigo de la muerte de su padre, de 61 años de edad.

La vida es un mundo de sorpresas, algunas buenas y otras que traen dolor. La masividad de las redes sociales permite que las historias rompan los límites internacionales y lleguen a cada rincón del mundo, para convertirse en hechos virales que llaman a la reflexión y al debate, generan sentimientos encontrados o dan lugar a la empatía.

¿Qué sucedió en el funeral con un hombre y su hijo?

La historia que se ha difundido tuvo lugar a fines de agosto en una ciudad llamada Yorkshire del Norte, en donde se desarrollaba el funeral de David Beilicki. La ceremonia tenía lugar en la Capilla de St. Bede’s, hasta donde los familiares del hombre de 41 años habían llegado para despedirlo.

Allí se encontraba Norman White, de 61 años, quien era el padre de la persona fallecida. Sin embargo, en cuestión de minutos, el hombre se convertiría en el centro de la escena ya que se desvaneció en el lugar y, pese a los intentos médicos, perdió la vida.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Medios locales pusieron el foco en esta triste historia familiar y fue una de las hijas del hombre mayor, Chantelle, quien contó lo sucedido. La mujer no dudó en sentenciar: “Creo que ha debido de morir por un corazón roto”.

Sus palabras han impacto a los internautas de todo el mundo y es que la hija de Norman White señaló que “haber visto a toda la familia junta ha debido de ser demasiado para él”. Esta familia de Reino Unido ya despidió los restos de David Beilicki y ahora se prepara para el impensado funeral de su padre que se realizará el jueves 18 de septiembre. Quienes conocieron la historia los acompañarán a su manera en este momento de profundo dolor.