Así puedes cuidar a tu perrito de la pirotecnia durante las Fiestas Patrias

Estamos a unos cuantos días de que se lleven a cabo las Fiestas Patrias de nuestro país, una celebración en donde los ciudadanos celebran a lo grande, al grado de que hacen uso de la pirotecnia. Y aunque para muchos esto puede ser una forma de compartir con sus seres queridos, para los perritos no, pues les puede ocasionar mucho miedo.

Para quienes no sabían, los lomitos suelen ser muy sensibles de sus oídos, esto les puede provocar ansiedad, estrés, al grado que su salud física y emocional se puede ver comprometida. Y es que, cualquier tipo de pirotecnia les resulta molesta y pueden reaccionar de diferente manera.

¿Cómo cuidar a tu perrito de la pirotecnia?

Por ese motivo, es indispensable que durante las Fiestas Patrias las personas que tiene perritos tomen sus precauciones y preparen un refugio para que ellos puedan estar a salvo, entre las cuestiones más importantes encuentra acondicionar un lugar tranquilo, cerrar puertas y ventanas para poder disminuir el ruido que pueda entrar del exterior.

Un truco que algunas personas utilizan, es poner música suave de fondo, la cual ayude a que los animales no sientan tan potente el ruido, también tener algunos juguetes con los cuales se pueda distraer ayudará mucho.

Pero, por si estas recomendaciones no son suficientes, algunos han asegurado que la técnica Tellington Ttouch ayudará, la cual consiste en utilizar toques suaves y movimientos circulares para que el perrito se pueda relajar y no estar estresado por el ruido que puede ocasionar la pirotecnia.

Algunos expertos han asegurado que si las mascotas se encuentran con sus amos y no están solos, esto les ayudará a calmarlos. Sin embargo, es importante que no se sobreproteja, pues de lo contrario solo se reforzará su miedo y en vez de ayudarlo a calmarse solo se provocará un temblor constante.

