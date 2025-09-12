inklusion logo Sitio accesible
Cazzu emitió un misterioso mensaje y se cree que fue para Nodal

La tensión entre Christian Nodal y Cazzu, no deja de crecer en torno al permiso para viajar de Inti. Ahora la argentina publicó un mensaje y despertó el misterio.

cazzu-nodal.png
Instagram:@Cazzu @Nodal
Agustina Morán | Marktube
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Christian Nodal y Cazzu, están en medio de una disputa que tiene en el medio a su hija Inti. Lo que ha ocurrido es que el cantante mexicano no le otorga el permiso a Julieta Emilia Cazzuchelli, para que saque a su hija del país.

En el medio de todo esto es que la cantante argentina, publicó un misterioso mensaje que causó intriga a sus seguidores. La parte más llamativa fue “ya nos volveremos a ver”.

¿Qué decía el mensaje de Cazzu?

La cantante argentina publicó este mensaje primero en su página oficial, cazzu.com.ar, y luego lo hizo por medio de una historia en su perfil de Instagram. Lo que publicó fue un a carta manuscrita que consta de dos páginas. Al final del texto se lee “capítulo nuevo disponible en” y aparece un conteo que concluye mañana.

“Nunca supe en qué momento dejé de investigar un caso y empecé a seguirla”, dice el mensaje de Cazzu al comienzo. “Para algunos es una cantante de antros; para mí, un enigma que me arrastra”.

¿Es una indirecta a Christian Nodal?

Por supuesto que el mensaje instaló muchos rumores en las redes sociales ya que también decía “convencerme de lo correcto fue un segundo, el segundo más largo de mi vida. ‘Ella es una criminal’, me repetía. Y, entonces, di la orden: la música, golpeando en mi pecho, como latidos desesperados, disparos, sirenas”.

Es por esto que se pensó que era una indirecta para Nodal. “Mientras ellos la protegían como un tesoro, ella gritó ‘¡qué me disparen, pero que me miren a los ojos!’. Me estremeció. Avancé como una sombra y por fin la tuve enfrente. Pudo haberme disparado y no lo hizo. Me miró fijo, sonrió apenas y dijo ‘ya nos volveremos a ver. Ándate’”, concluye el texto de la cantante.

Los fanáticos de Cazzu también piensan que está relacionado con sus próximos conciertos que ofrecerá en el Movistar Arena, en Buenos Aires.

