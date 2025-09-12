Ángela Aguilar: los looks más icónicos que la han convertido en un referente de estilo

Ángela Aguilar se ha convertido en un referente ya sea por sus polémicas o por ser una de las grandes exponentes del regional mexicano. A pesar de todo, ella ha logrado conquistar al público no solo por su talento vocal, sino también por sus atuendos únicos que rinden homenaje a la cultura mexicana. La hija de Pepe Aguilar ha dejado en claro en repetidas ocasiones que cada prenda que usa en el escenario y fuera de él tiene un significado especial y un profundo respeto por sus raíces.

Ángela Aguilar: una voz poderosa y un estilo inconfundible

Estos son algunos de los looks más icónicos de la cantante de regional mexicano:

Vestidos tradicionales convertidos en alta moda

Uno de los sellos distintivos de Ángela es transformar piezas tradicionales en atuendos de lujo. En una entrevista con ¡HOLA! TV, explicó: “Siempre tratamos de hacer sobresalir el trabajo mexicano… agarrar un vestido campeón de bordado de Oaxaca, llenarlo de swarovskis y ponerle una crinolina, son cosas que me gusta hacer”.

Dentro de este look podemos incluir sus vestidos bordados de Oaxaca, rebozos de Puebla y textiles chiapanecos, los cuales han sido reinterpretados con toques modernos, con pedrería brillante, cortes contemporáneos y accesorios de diseñador.

Looks icónicos que marcaron su carrera

Entre sus atuendos más recordados están el vestido negro bordado en rojo y verde que usó en los Latin Grammy 2018, y el traje charro blanco con detalles dorados que cautivo a su público durante su presentación en el Auditorio Nacional.

En algunos eventos, Ángela también apuesta por faldas midi con bordados artesanales, blusas off-shoulder y accesorios que mezclan lo clásico y artesanal con lo juvenil.

Un referente de moda mexicana para nuevas generaciones

Ángela Aguilar se ha convertido en un ícono de estilo para las nuevas generaciones, demostrando que las tradiciones mexicanas pueden brillar en la moda contemporánea. La verdad es que hay que reconocer su capacidad para combinar su orgullo cultural con las tendencias modernas. Esto la posiciona como una inspiración tanto en la música como en el diseño de modas.

¿Cuál es el look de Ángela Aguilar que más te ha gustado?

