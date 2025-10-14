Hombre se hace viral tras irse a Estados Unidos mientras su pareja lo abandonó por otro

Esta trágica historia se está viralizando fuertemente en las redes sociales. Según lo expuesto por el usuario de la cuenta de TikTok, su plan era irse a Estados Unidos para levantar su patrimonio e irse a vivir con su pareja. Lamentablemente la mujer de sus sueños no cumplió con lo acordado y lo abandonó para terminar con otro hombre. He aquí el caso tan viral que ha provocado diversas opiniones.

¡Todo por una ambiciosa! El hijo de Xóchitl buscó el sueño americano TV Azteca [VIDEO] Si el hijo de Xóchitl se fue a buscar el sueño americano, fue por la culpa de la ambiciosa de su mujer, quien le exigía de más; ahora ella está con otro hombre.

Te puede interesar - ¿Por qué este novio es criticado en redes sociales tras recibir riñón de su pareja?

Te puede interesar - ¿Por qué esta joven no puede caminar tras comer sushi contaminado?

¿Por qué el sueño americano de este joven se hizo viral?

Para la gente mexicana resulta sumamente cercano este tipo de historias de personas que van a los Estados Unidos con la intención de hacerse un patrimonio con base en el esfuerzo mayúsculo. Lamentablemente lo que era el sueño de su vida, terminó en una total pesadilla. Y es que el joven terminó deprimido, sin dinero y abandonado por su pareja.

Según la historia narrada en videos cortos de TikTok, este joven le dijo a su pareja que iría al otro lado de la frontera para que en 3 años levantar su casa. Supuestamente un año después compró su terreno en dicho país, sin embargo pasados unos meses su amada lo abandonó por otro hombre.

El dinero que estuvo mandándole a su novia durante todo ese tiempo no se guardó y lo cortaron vía mensaje. Ante eso, se indica que el hombre cayó en depresión pero que poco a poco se ha levantado de eso para seguir adelante con sus proyectos en dicha nación, ahora con su vida en solitario.

¿Es real la historia viral de este abandono?

Sin tiempo para cuestionar la veracidad de este acontecimiento, cientos de usuarios han atacado a la “susodicha” por abandonar a su hombre de manera cruel y ruin. Mientras tanto, algunos observadores han visto que este hombre se dedica a realizar historias de diverso índoles en redes. Ante eso, en sus últimos videos ya subió tres veces el caso que le sucedió, pero no muestra el mismo mensaje que su novia le mandó. Algunas cosas varían… por ello hay argumentos para dudar de la veracidad de esta pieza viral.