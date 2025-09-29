Joven termina con parálisis facial por culpa del sushi; esta es la historia: VIDEO

Este caso narrado en TikTok está tomando una relevancia total en las redes sociales, pues esta chica se enfrentó directamente con la muerte tras consumir sushi contaminado. Aunque este alimento no fue la causante de que encontrara múltiples pruebas físicas extremas, fue la detonante para que le diagnosticaran una enfermedad que le está causando severas complicaciones.

¿Qué le pasó a esta joven tras comer sushi contaminado?

Ya con más de 22 millones de reproducciones en el video donde platica de su desgracia, esta joven identificada como Yuli platicó cómo el consumir sushi le trajo severos problemas de salud, que incluso le pusieron al borde de la muerte. Y es que al final le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico con afectación al sistema nervioso y el páncreas. Por ello comer dicho sushi contaminado le trajo tantos problemas y 23 días de hospitalización.

Primero contrajo salmonella y tifoidea, sin embargo eso trajo consigo severos daños en su salud que la tuvieron varios días en cuidados especiales. Contó 12 días con alimentación asistida, esto mientras no pudo comer ni beber agua algunos más. Sufrió además pancreatitis y la operaron de la vesícula, lo cual fue un procedimiento de alto riesgo.

Tras superar la operación, le dio una parálisis facial en todo el lado derecho del rostro. Por ello requirió de un inicio de terapia de rehabilitación, esto previo a tener un tipo de colapso en su sistema nervioso. Esos días sufrió severamente de dolores y ningún sedante se lo quitaba, esto hasta que un diagnóstico dio con el clavo, pues le detectaron la enfermedad ya mencionada.

#salmonella #tifoidea #sushi #lupus ♬ The Big Moment - Yummy Sounds @yulivargasc_ No sé por dónde empezar pero nunca sabemos qué tanto una infección bacteriana puede afectar nuestra salud. En mi caso afectó muchísimo mi salud 👉🏻 terminé con pangastritis, colitis, pancreatitis, colecistitis,una operación de vesícula teniendo las enzimas pancreaticas muy elevadas (lo que convierte a la operación de alto riesgo) no me querían operar y me tocó aceptar que quizás no saldría viva de la operación. También tuve dos intervenciones (endoscopia y colonoscopia en una misma semana). El dolor que sentí durante toda mi hospitalización y miedo es algo que no sé cómo explicar! 🤕 no podía ni tragar mi propia saliva y respirar me costaba muchísimo! 😔 terminé con un diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico con afectación en el sistema nervioso y páncreas. Llorando le pedí a Dios que haga su voluntad, que yo la aceptaba- y aquí estoy contándote mi historia y afrontando esta nueva etapa🤍🙏🏼 #enfermedad

¿Cómo sigue Yuli, quien se enfrentó a la muerte por un sushi contaminado?

Justamente ella está invitando a la gente a conocer su historia y sube videos y publicaciones relacionadas a su recuperación. Salió del hospital pero severamente dañada. Ella misma explicó en su TikTok que es prácticamente un bebé, tiene muchos dolores y toma demasiados medicamentos. Sin embargo se encuentra firme en la búsqueda de pelear para recuperarse, esto en un instante donde su vida cambió para siempre.