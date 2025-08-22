¡Son los más rifados! Este es un homenaje de ‘El Diablo’ Becerril a los bomberos

En el Día del Bombero, ‘El Diablo’ Becerril, hace un merecido homenaje a aquellos que ponen su vida en riesgo para salvar a los demás. Su tiempo de respuesta es menor a los 10 minutos y reciben al mes más de 200 llamadas de auxilio. ¡Estos son algunos datos que no conocías de los bomberos de la Ciudad de México y del Estado de México.