Te impactarás: así se vería Yeri Mua cuando sea viejita, según la inteligencia artificial

Yeri MUA es una de las cantantes más populares del momento, y no sorprende que sus fans quieran saberlo todo sobre ella. Algunos incluso se preguntan cómo se vería de viejita, especialmente por los grandes cambios físicos que ha tenido a lo largo de su carrera, antes y después de alcanzar la fama.

Por eso utilizamos la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT para darnos una idea de cómo luciría “La Bratz Jarocha” en el futuro… y el resultado fue impresionante. ¿Quieres ver la foto?

Así luce Yeri MUA de abuelita con inteligencia artificial

Yeri MUA es protagonista de un experimento visual creado por nosotros con inteligencia artificial. En este ejercicio imaginativo decidimos recrear cómo luciría en su vejez, como un recurso artístico para ilustrar lo que el paso del tiempo podría provocar.

Instagram/ChatGPT Así se vería Yeri MUA al llegar a la tercer edad según la IA

En la recreación simula arrugas, cabello canoso y otros rasgos propios de la edad, manteniendo siempre las facciones que distinguen a Yeri MUA. La IA destacó principalmente su corte de cabello, que perdería color con el paso del tiempo.

Asimismo, las cejas y los labios se mantendrían en el rostro de la cantante e influencer, pero sus pómulos caídos serían inminentes. Se trata de un ejercicio artístico que busca explorar cómo el rostro puede transformarse con los años.

Este tipo de recreaciones se han vuelto tendencia, pues los seguidores disfrutan imaginar cómo lucirán sus figuras públicas favoritas con el paso del tiempo.

¿Qué tan realistas son estas proyecciones de inteligencia artificial?

De acuerdo con el portal especializado Medical News Today, la inteligencia artificial es capaz de procesar patrones faciales y predecir cambios de envejecimiento basados en bases de datos médicas y fotográficas.

Sin embargo, los expertos advierten que se trata solo de simulaciones visuales y no de predicciones exactas, pues cada persona envejece de manera distinta según factores genéticos y estilo de vida.

En el caso de Yeri MUA, la proyección funciona más como entretenimiento que como un pronóstico real, aunque no deja de despertar curiosidad entre quienes siguen cada paso de la influencer.