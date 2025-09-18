Peso Pluma y Kenia Os reciben espectacular regalo; así lo presumieron en redes

Peso Pluma y Kenia Os, desde su presencia en la semana de la moda en Nueva York, se les ha visto muy juntos en las calles de la gran ciudad, visitando lugares emblemáticos y gritando su mutuo amor a los cuatro vientos, presumiendo cada uno de sus pasos en las redes sociales.

Recientemente, la pareja fue abordada por una mujer, quien se encargó de darles un espectacular regalo, provocando la sorpresa de la pareja y miles de reacciones en la web. Descubre todo lo que pasó a continuación.

¿Qué regalo recibieron Peso Pluma y Kenia Os?

En un video difundido por la creadora de contenido Lady Sandia (@ladysandia.nadia), comparte a los usuarios el arte frutal que realizó, donde vemos los rostros de Peso Pluma y Kenia Os tallados en la corteza de una sandía, siendo un trabajo con mucho detalle y cuidado.

La influencer logra interceptar a la pareja en calles de New York, por lo que la hermosa cantante es la primera en ver el espectacular regalo, mostrando una gran sorpresa al ver el trabajo de la mujer. Ambos aceptan el obsequio y lo suben al vehículo que abordan.

¿Quién es Lady Sandía?

Nadia Domínguez, también conocida como Lady Sandía, se destaca por hacer todo arte frutal con el rostro de varios artistas. La mayoría de las veces proyecta su talento en piezas de sandía, aprovechando el gran tamaño del alimento para poder proyectar su talento.

Hasta el momento, la creadora de contenido cuenta con más de 150 mil seguidores en sus redes y ha ofrecido estos obsequios a cantantes como el vocalista de Reik, Christian Nodal, Pepe Aguilar, Rosalía, Danna, Maluma, Becky G, Eugenio Derbez, Shakira y más.

Cada uno de los que ha recibido el obsequio se ha sorprendido al observar el detalle que emplea la usuaria para proyectar sus rostros en la corteza. Ante el regalo de Kenia Os y Peso Pluma, los cantantes aceptaron tomarse una foto con la artista, imagen que de inmediato fue subida al Instagram de Lady Sandia.

Por otro lado, se sabe que la influencer, además de hacer arte frutal, tiene un puesto de frutas al estilo mexicano, donde ofrece cócteles con chamoy y limón. Incluso, ofrece sus preparaciones con piezas de chocolate.