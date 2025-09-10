Ella es la influencer más alta del mundo; así vive junto a su pareja

Elisane da Cruz Silva junto a su pareja Francinaldo Da Silva Carvalho, constantemente enfrentan prejuicios sobre el amor y la diferencia de estatura. Ella tiene 2,06 metros de altura, y él, de 1,62 metros, por lo que son blanco de las críticas constantes.

Ambos han formado una familia en Salinópolis, Brasil, a pesar de las miradas, comentarios y críticas que enfrentan a diario en las redes sociales como en la calle.

¿Quién es la influencer más alta del mundo y por qué tiene esta estatura?

Elisane, fue diagnosticada con gigantismo debido a un tumor en la glándula pituitaria que provocó un crecimiento acelerado, siempre sobresalió en cualquier entorno.

La estatura promedio es de 1,73 metros para los hombre y 1,60 metros para las mujeres. Es por esto que la mujer tiene una altura muy por encima de la media nacional.

Debido a su altura es que se le dificultaba poder encontrar pareja. Sin embargo, todo cambió hace ocho años cuando conoció a Francinaldo, mientras trabajaba cerca de su hogar. Fue un amor a primera vista.

¿A qué se enfrenta la pareja constantemente?

La relación avanzó rápidamente y dos años después se casaron. Al tiempo le dieron la bienvenida a su hijo Angelo, quien ahora tiene tres años. Pero la hostilidad social no cesa.

Elisane manifiesta que cuando salen en familia, perciben las miradas y las sonrisas burlonas de quienes los juzgan por su diferencia de estatura. Incluso la influencer llegó a sufrir depresión.

Los primeros en verse sorprendidos por la relación fueron los familiares de Francinaldo, que dudaron siempre de la viabilidad del matrimonio. Sin embargo, esto cambio luego de que nació el pequeño.

En las redes sociales, la historia de Elisane y Francinaldo ha generado una ola de apoyo. Allí muchos usuarios han dejado mensajes elogiando a la pareja y poniendo en cuestionamiento a quienes los critican.

Para la pareja es importante mantener a su familia unida y brindar los mejor para su hijo. Así es que son un apoyo constante entre ellos.

