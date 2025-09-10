La razón por la que en Estados Unidos les dicen Las Karen a las Ladys que se hacen virales

En México uno de los fenómenos más relevantes de la actividad digital se convirtió en un grito de protesta al observar injusticias de parte de algunas personas. O incluso solamente hablando de mal comportamiento en la vía pública. Las Ladys y los Lords son el pan de cada día en redes sociales. Pero en Estados Unidos les llaman Las Karen y no existe una razón particular, pero esta es la historia.

¿Por qué les llaman Las Karen a estas mujeres virales de internet?

El concepto de Ladys en México se entiende a la perfección, pues son damas que en un momento de estrés, angustia, enfado o conflicto, sacan su lado más violento acudiendo a prácticas racistas y/o clasistas. Tal es el caso de Lady Polanco, quien se violentó con un oficial y lo llamó negro. Mientras que en Estados Unidos el concepto es bastante similar.

Las Karen (como son llamadas de ese lado de la frontera) tienen básicamente la misma connotación. Este término se refiere a esos momentos virales que ocurren sobre todo, con mujeres blancas que acuden al racismo y la xenofobia para insultar a personas particulares en momentos de tensión en su día a día.

Sin embargo, no hay una razón particular para llamarlas así. Algunos argumentan que desde la pandemia, esto ocurrió con las mujeres que eran grabadas sin usar cubrebocas. Pero esto inició desde el 2010.

BREAKING: The ball-stealing Karen at the Phillies game has been IDENTIFIED apparently

Leslie-Ann Kravitz, an administrator in the Hammonton, New Jersey school district. pic.twitter.com/XbzHeKKJ5H — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) September 6, 2025

¿Entonces existe una diferencia entre Las Karen y Las Ladys?

Aunque tienen sus ligeras variantes, conviven en la misma dinámica. Es decir, son personas exhibidas en internet por cruzar la línea del respeto contra otras personas. Están asociadas con insultos y denigración racial, clasista e inclusive social. Ante eso, Las Karen y Las Ladys, se puede concluir, son la forma en la que en distintos países se habla de estas personas que se hacen virales y son difundidas de manera masiva para atacarles por sus actitudes.