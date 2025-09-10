Exponen a excantante de La Adictiva por no apoyar a músico que perdió el brazo en gira

Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, se convirtió en blanco de duras críticas luego de que el músico Andrés Mendoza denunció que el cantante no se ha hecho cargo de los gastos médicos que se generaron por la volcadura del autobús en el que se transportaban los integrantes de su banda y en donde perdió el brazo derecho.

El accidente se suscitó en abril del presente año en el kilómetro 185 de la carretera Durango-Mazatlán. Tras los hechos, se rumoró que se estaba recolectando dinero para atender el estado de salud del músico, sin embargo, la agencia de relaciones públicas del cantante aseguró que esa información era falsa y que Andrés Mendoza no tendría que desembolsar nada de su cartera.

“Memo Garza no me ha dado la cara para nada. No quiere hacerse responsable de la situación. Ya no me responde ni un mensaje. Necesito el apoyo de las redes sociales para que se haga justicia”, escribió Mendoza en Facebook.

La publicación no pasó desapercibida y ha reunido miles de reacciones, así como cientos de comentarios de usuarios expresando su molestia contra el cantante de regional mexicano.

¿Por qué Memo Garza dejó La Adictiva?

Memo Garza formó parte de La Adictiva durante más de una década, tiempo en el que interpretó temas como “Después de ti, ¿quién?”, “En Peligro de Extinción” y “JGL”, al lado de Luis R Conriquez. En 2023 inició su carrera como solista con “La sonrisa obligatoria”, una composición de Espinoza Paz.

Tras la salida de Memo Garza, La Adictiva sumó a Omar Melendres a sus filas. Días previos a la reconfiguración de la banda, se rumoró que el cantante tuvo duras diferencias con José de Mesillas, dueño de la agrupación, pero aclaró que dichas especulaciones eran falsas.

